В России с коронавирусом госпитализированы еще 1329 человек

Выявлено 3929 случаев

За сутки в России госпитализированы 1329 больных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Всего за сутки зафиксировано 3929 случаев заражения. В Москве коронавирусом заболели 972 человека, из них госпитализированы 166 пациентов.

Выздоровели за сутки 3363 человека. Скончались 42 заболевших.

Всего в России за время пандемии COVID-19 было зарегистрировано 18472239 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 381711 летальных исходов и 17897428 выздоровевших.

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