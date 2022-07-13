Канада отправила в Европу одну из турбин для "Северного потока"

Еще пять турбин отремонтируют в течение двух лет

Турбина для газопровода "Северный поток", задержанная ранее Канадой из-за санкций, отправлена в Европу. Соглашение об исключении этих агрегатов из санкционного списка будет действовать два года, за это время Оттава отремонтирует еще пять турбин, сообщает со ссылкой на источники канадское издание Globe and Mail.

Ранее канадские власти заявили, что несмотря на санкции вернут отремонтированные турбины для "Северного потока" по просьбе Германии. МИД Канады предоставил компании Siemens Energy возможность воспользоваться исключением из санкций в течение двух лет – это соглашение охватывает намного более длительный период, чем предполагалось. Издание отмечает, что свое решение Оттава может в любой момент отозвать.

Решение властей Канады поддержали в США. В Вашингтоне заявили, что это позволит Европе восстановить резервы газа. В то же время, шаги Оттавы возмутили Киев: он призвал канадские власти пересмотреть свое решение.

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