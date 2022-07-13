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Канада отправила в Европу одну из турбин для "Северного потока"

11:38
  • среда
  • 13 июля 2022

Еще пять турбин отремонтируют в течение двух лет

Турбина для газопровода "Северный поток", задержанная ранее Канадой из-за санкций, отправлена в Европу. Соглашение об исключении этих агрегатов из санкционного списка будет действовать два года, за это время Оттава отремонтирует еще пять турбин, сообщает со ссылкой на источники канадское издание Globe and Mail.

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Ранее канадские власти заявили, что несмотря на санкции вернут отремонтированные турбины для "Северного потока" по просьбе Германии. МИД Канады предоставил компании Siemens Energy возможность воспользоваться исключением из санкций в течение двух лет – это соглашение охватывает намного более длительный период, чем предполагалось. Издание отмечает, что свое решение Оттава может в любой момент отозвать.

Решение властей Канады поддержали в США. В Вашингтоне заявили, что это позволит Европе восстановить резервы газа. В то же время, шаги Оттавы возмутили Киев: он призвал канадские власти пересмотреть свое решение.

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