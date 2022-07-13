В Москве задержали бывшего замглавы МЧС Гуровича

СК ходатайствует об аресте

Экс-замглавы МЧС Андрей Гурович стал фигурантом уголовного дела о должностных преступлениях.

Как сообщает газета "Коммерсант", ему инкриминируют ущерб в размере 350 миллионов рублей при строительстве ковидного госпиталя в Мурманской области. Свою вину Гурович не признает.

"Следователи задержали Гуровича на 48 часов до избрания меры пресечения. Он подозревается в должностных преступлениях в должности замглавы МЧС", - сказал собеседник ТАСС.

У Гуровича были проведены обыски. Они также прошли и у других сотрудников МЧС. Дело расследует центральный аппарат СК. В ближайшее время следователи будут ходатайствовать об избрании Гуровичу меры пресечения в виде заключения под стражу.

25 мая президент России Владимир Путин своим указом освободил Гуровича от должности заместителя главы МЧС России.

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