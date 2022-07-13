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Минобороны рассказало о результатах удара по судоремонтному заводу в Николаеве

12:23
  • среда
  • 13 июля 2022

Уничтожено более 350 украинских военных

Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по судостроительному заводу в Николаеве. В результате уничтожено более 350 украинских военных и 20 единиц техники.

Как сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, также высокоточным оружием нанесен удар по пункту временной дислокации артиллерийского дивизиона 59-й мотопехотной бригады в восточной части Николаева.

"Уничтожено до 70 военнослужащих артиллерийских подразделений ВСУ, 10 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" и свыше 10 единиц автомобильной и специальной техники", - сообщил Конашенков.

Кроме того, за сутки российские истребители сбили в воздухе три самолета воздушных сил Украины - Су-25 и Су-24 в ДНР, а также один МиГ-29 в Николаевской области.

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