Синоптики пообещали теплые выходные жителям столицы

Температура – на пару градусов ниже климатической нормы

Выходные в столице будут теплыми, обещают синоптики. Воздух прогреется до 22 градусов, возможны кратковременные дожди, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"В субботу, при переменной облачности, существенных осадков не ожидается, ночь будет прохладной, в Москве плюс 13-15 градусов, по Московской области температура может быть и ниже плюс 10 градусов. Дневная температура плюс 20-22 градуса", - приводит комментарий метеоролога РИА Новости.

Такая же температура сохранится в воскресенье, это на 1,5-2 градуса ниже климатической нормы. Кое-где ближе к вечеру может пройти небольшой кратковременный дождь.

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