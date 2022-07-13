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Синоптики пообещали теплые выходные жителям столицы

12:02
  • среда
  • 13 июля 2022

Температура – на пару градусов ниже климатической нормы

Выходные в столице будут теплыми, обещают синоптики. Воздух прогреется до 22 градусов, возможны кратковременные дожди, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

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"В субботу, при переменной облачности, существенных осадков не ожидается, ночь будет прохладной, в Москве плюс 13-15 градусов, по Московской области температура может быть и ниже плюс 10 градусов. Дневная температура плюс 20-22 градуса", - приводит комментарий метеоролога РИА Новости.

Такая же температура сохранится в воскресенье, это на 1,5-2 градуса ниже климатической нормы. Кое-где ближе к вечеру может пройти небольшой кратковременный дождь.

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