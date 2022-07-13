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Минобороны сообщило о захвате десятка украинских диверсантов под Харьковом

12:18
  • среда
  • 13 июля 2022

Пятеро боевиков уничтожены

Десять украинских диверсантов захватили под Харьковом ВС России. Еще пятеро боевиков из диверсионно-разведывательной группы уничтожены, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

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"В районе населенного пункта Дементиевка Харьковской области ликвидирована диверсионно-разведывательная группа переброшенного из Киева 242-го батальона 241-ой бригады территориальной обороны. Пять боевиков уничтожены на месте, ещё 10 украинских военнослужащих захвачены в плен", - заявил генерал на брифинге.

Кроме того, по данным военного ведомства, оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 11 пунктов управления, подразделения артиллерии на огневых позициях в 102-х районах, а также уничтожили живую силу и технику ВСУ в 123-х районах, передает ТВЦ.

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