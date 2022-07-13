Собянин открыл флагманский центр "Мои документы" на северо-западе Москвы

В нем можно получить множество услуг

В Москве открылся седьмой флагманский центр "Мои документы". Находится он в Северо-Западном округе, недалеко от станции метро "Сходненская". В среду там побывал мэр Москвы Сергей Собянин. Чем флагман отличается от обычного МФЦ, и какие услуги, помимо подачи документов, там можно получить?

Быстро, удобно, а главное - точно. Заявители проверяют свои бланки на мониторе. Своеобразное ноу-хау флагманского центра госуслуг "Мои документы" в Северо- Западном округе. Это пилотный проект повышения качества обслуживания посетителей. Так сокращается время предоставления услуг, можно избежать ошибок и опечаток, опять же - снижается расход бумаги. Посетители довольны. Оформить бизнес, поменять права или оформить паспорт болельщика. Все теперь доступно в одном месте. Даже есть возможность пройти экспресс-обследование, пока ждешь выдачу документов.

"У нас в МФЦ вы можете пройти небольшое исследование - узнать анализ состава тела, соотношение мышечной массы к жировой, водный баланс, рост, вес, также можете измерить давление", - рассказала специалист по ведению здорового образа жизни флагманского центра госуслуг "Мои документы" в Северо-Западном округе Анастасия Елисеева.

Флагманский центр государственных услуг Северо-Западного административного округа сегодня официально открыл мэр Сергей Собянин. Это уже седьмой окружной флагман в столице и одновременно он будет работать как многофункциональный центр района Северное Тушино.

"Поздравляю с новосельем. Замечательный центр, в котором можно получить все услуги - федеральные, региональные. От регистрации машины до регистрации брака", - отметил Собянин.

Как и центры в других округах, этот флагман станет естественным местом притяжения и социальной жизни. Здесь будут реализованы и различные культурные проекты. Традиционная зона обмена книг - бук-кроссинга - здесь трансформирована в зону просвещения, и тут планируется запускать спецпроекты о выдающихся деятелях культуры.

Первым большим культурным проектом стала выставка "Признания старого сказочника", посвящённая 140-летию со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского. Экспозиция рассчитана на детей и их родителей. Мэр Собянин пообещал совсем скоро открыть в столице еще один - восьмой по счету флагманский центр госуслуг такого же уровня. Чтобы жителям спальных районов Москвы было еще удобнее решать все свои дела.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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