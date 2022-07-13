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Арестован водитель, насмерть сбивший пешеходов в Люберцах

14:57
  • среда
  • 13 июля 2022

Он находился за рулем каршеринга

На два месяца под арест сегодня был отправлен 47-летний Рустем Ильясов. Мужчина за рулем каршеринга устроил смертельное ДТП в подмосковных Люберцах.

Утром задержанного доставили в суд. Заседание длилось недолго. Водитель постоянно закрывал лицо руками и на вопросы журналистов не отвечал.

Напомним, страшная авария произошла в понедельник днём. На полной скорости машина каршеринга сбила трёх человек на пешеходном переходе, а после врезалась в такси. От полученных травм две женщины скончались в больнице, а пострадавшая 14-летняя девочка сейчас проходит лечение дома.

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