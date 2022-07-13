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Понтонные причалы для электрических речных трамваев доставили в Москву

15:01
  • среда
  • 13 июля 2022

Они смогут принимать одновременно несколько судов

В Москву прибыли понтонные причалы, которые будут использовать для обслуживания нового вида городского транспорта - электрических речных трамваев.

Построили их в Санкт-Петербурге и Перми, а затем баржами доставили в Москву. Здесь их будут собирать окончательно, а после начнется тестирование конструкций. Новые понтонные причалы будут двух диаметров - 10 и 16 квадратных метров, сообщает "ТВ Центр".

"Для удобства пассажиров и для экономии их времени понтонные причалы смогут принимать одновременно несколько судов. Кроме того, после финальной сборки понтонные причалы станут полноценными мини-вокзалами, с Wi-Fi, комфортными зонами ожидания", - рассказала заместитель руководителя пресс-службы Департамента транспорта Москвы Анастасия Журавлева.

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