В Москве продолжается строительство инновационного центра МГУ

Первые корпуса возведут до конца года

"Ломоносов", "Биомед", "Инжиниринг" и не только. В Москве возводят крупнейший инновационный центр. Расположен он на территории МГУ и должен стать кластером для научных изысканий. Первые корпуса будут готовы уже до конца года, а полностью завершить стройку планируют через несколько лет.

Под шум молотков и строительной техники с каждым днем все более отчетливые очертания приобретает будущая научно-технологическая долина МГУ. Скоро за этими пока бетонными стенами появятся лаборатории, центры сертификации и испытаний, и производственные помещения.

"Мы присутствуем при рождении очень крупного проекта страны, России. Это так называемая долина, когда университет организуют такие гаражи, где выпускники и ученые садятся и делают на основе фундаментальных знаний базовые технологии. Так возникали все технологии", - отметил ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий.

Сейчас на месте будущей инновационной долины - грандиозная стройка площадью больше 17 гектаров. Одновременно возводятся пять кластеров, а всего их будет девять - "Ломоносов", "Нанотех", "Инжиниринг", "Биомед", "Космос", "Инфотех", Междисциплинарный и Образовательный. Строители учитывают особенности каждого.

"По высоте, по инженерной подготовке, по отделке. Если взять Междисциплинарный кластер - там много спорта. Спорт высших достижений - плавательный бассейн 50 метров, с медициной и всеми датчиками", - рассказал руководитель проекта компании-генподрядчика и генпроектировщика Владимир Адикаев.

Территориально новый инновационный город находится рядом с университетом, и по архитектуре корпуса будут перекликаться с ансамблем МГУ. На некоторых зданиях уже частично появляется отделка. Строителям по возможности помогают и студенты.

По сути, долина станет площадкой для общения ученых, предпринимателей, промышленников и инвесторов. Это изменит жизнь университета.

"То недостающее звено - между лабораторией и заводом - это и есть наша долина. Которая должна будет привлекать молодые амбициозные коллективы нашего университета. А в помощь им будут привлекаться бизнес-структуры, которые будут заниматься масштабированием результатов и их дальнейшей коммерциализации", - сообщил профессор биологического факультета МГУ, заместитель проректора по науке, координатор Биомедицинского кластера Петр Каменский.

Планируется, что первые два кластера будут введены уже в этом году, а полностью инновационный научно-технический центр будет готов, по предположению строителей, до 2025 года.

Наталья Тарасова, Егор Миронов, Вадим Тищенко. "ТВ Центр".

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