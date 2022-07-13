Скульптуры Минина и Пожарского вернули на постамент на Красной площади

Завершена реставрация

В среду Минин и Пожарский после реставрации наконец вернулись на постамент. Процесс проходил в специальном павильоне на Красной площади и был скрыт от любопытных глаз.

Массивные фигуры медленно подняли с реставрационного стола на специальных тросах и опустили на обновлённый фундамент. Два барельефа - ключевая часть композиции - уже восстановлены. Их надёжно закрепили на гранитном основании, сообщает "ТВ Центр".

Работы по восстановлению монумента начали в прошлом году. Специалисты очистили все элементы снаружи и внутри, заменили важные части конструкции.

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