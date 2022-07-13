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В Боткинской больнице провели мастер-класс по оказанию доврачебной помощи

15:05
  • среда
  • 13 июля 2022

Профессионалы рассказали горожанам, как спасти жизнь и здоровье человека

В среду в Боткинской больнице для обычных горожан провели мастер-класс по оказанию первой доврачебной помощи. Профессионалы рассказали, как спасти жизнь и здоровье человека, пострадавшего при чрезвычайных ситуациях за оптимальные полчаса. А затем продемонстрировали знания на практике.

Первая помощь при лёгких ушибах и серьёзных травмах, остановка кровотечений и реанимация - каждое действие врача нужно было запомнить, а потом показать самому.

"Сейчас мы начинаем опыт подготовки обычных людей. Совместно с обществом Красного креста - оказание первой доврачебной помощи. Мы надеемся, что этот опыт будет успешен и полезен для всего нашего общества", - рассказал заведующий Медицинским симуляционным центром Боткинской больницы Юрий Логвинов.

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