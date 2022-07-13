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Вольер для японских журавлей появился в Московском зоопарке

15:09
  • среда
  • 13 июля 2022

Воссоздан ландшафт тех краёв, где они обитают

В Московском зоопарке сейчас красиво. Там прямо у переходного моста для пары редких японских журавлей устроили новый вольер. Получилось весьма эффектно!

Самец Кореец и самка Ногава уже освоили новое пространство. Поначалу, правда, немного робели, прятались за домик. Сейчас они грациозно вышагивают по лужайке рядом с небольшим бассейном.

Здесь воссоздан ландшафт Среднего Приамурья и Северо-Восточного Китая - тех краёв, где обитают японские журавли. Высадили невысокие деревья и кустарники, стену закрывает тростник. И хотя эти птицы не боятся ни холода, ни зноя, но у них есть возможность укрыться от любой непогоды.

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