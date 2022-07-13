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У "Города новостей" появился свой Telegram-канал

15:11
  • среда
  • 13 июля 2022

Там можно прислать свою историю

Ещё больше оперативной информации о жизни столицы в нашем телеграм-канале. Подписаться просто, быть в курсе - важно.

В приложении Telegram вверху экрана нужно нажать на значок поиска, вписать название – "Москва. Город новостей" - не ошибётесь. Перейти в найденный канал. Внизу экрана нажать кнопку "Присоединиться". Готово!

Там же можно обратиться в нашу программу - прислать свою историю, фото или видео. Для этого вверху в закреплённых сообщениях есть ссылка на наш бот. Перейдя по ней, нажимаем кнопку "Поделиться новостью" и отправляем материал. "Город новостей" всегда на связи.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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