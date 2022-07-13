В Москве собирают книги для детей из ДНР и ЛНР

Они будут отправлены вместе с гуманитарным грузом

В Москве проводится благотворительный сбор детских книг для детей Донецкой и Луганской народных республик. Организаторы акции - Российское движение школьников совместно с Министерством просвещения, а также участники гуманитарной миссии "Мы вместе".

В рамках мероприятия все желающие могут принести рассказы, сказки, повести и другие детские сборники. Пункт приёма находится в Российском детско-юношеском центре. Собранная литература будет отправлена в Донбасс вместе с гуманитарным грузом.

"Хочется отметить, что к акции присоединились не только дети, но и родительское педагогическое сообщество, авторы известных изданий, крупные компании, что показывает общую сплочённость и неравнодушие граждан РФ перед этой проблемой. Акция продлится до 20 августа, и мы приглашаем всех желающих принять в ней участие и внести свой вклад в тот объем гуманитарной миссии, который сейчас направляется жителям Луганской и Донецкой народных республик", - рассказал директор ФГБУ "Российский детско-юношеский центр" Александр Кудряшов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"