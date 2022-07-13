Собянин: В Москве с 2011 года выявлено 34 тыс. объектов самовольного строительства

Значительная часть самостроя ликвидирована

Сергей Собянин поручил продолжить постоянный мониторинг самостроя и оперативно принимать меры по ликвидации незаконных объектов. Об этом сообщили в столичной мэрии.

Там рассказали, что самострои искажают архитектурный облик города и являются потенциально опасными для здоровья и жизни граждан, поскольку возведены без разрешительной документации и соблюдения строительных норм и правил.

С 2011 года в Москве выявили 34 тысячи объектов самовольного строительства общей площадью порядка 10 млн кв. м. Из них демонтировано порядка 4,9 млн кв. м. Около половины незаконных объектов были ликвидированы собственниками в добровольном порядке. Свыше 900 выявленных объектов самостроя были приведены в соответствие с градостроительными нормами.

По остальным выявленным объектам продолжаются процедуры их ликвидации, либо приведения в соответствие с нормами.

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