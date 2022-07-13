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Протестующие в Шри-Ланке прорвались в офис премьер-министра

12:43
  • среда
  • 13 июля 2022

Люди залезли на башни и вывесили флаги

В Коломбо, столице Шри-Ланки, протестующие ворвались в офис премьер-министра Ранила Викрамасингхе.
Президент Шри-Ланки сообщил о своей отставке

Викремесингхе назначен временно исполняющим обязанности президента страны "на время пребывания президента за границей". 11 июля президент Шри-Ланки Махинда Раджапакса сообщил о своей отставке. По данным СМИ, он сбежал на Мальдивы.

В районе 14:00 (около 11:30 мск) на башнях резиденции вывесили национальные флаги, люди залезли на башни и в само здание, передает РИА Новости.

В июле в Шри-Ланке с новой силой возобновились беспорядки. Причиной многотысячных протестов стал сильнейший за последние 70 лет экономический кризис. В стране не хватает продуктов питания, медикаментов, бензина.

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