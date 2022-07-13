Бочкарёв: Два межстанционных перехода на Большом кольце метро строятся горным способом

Такой метод используют при строительстве вспомогательных объектов

Два подземных пешеходных перехода на Большой кольцевой линии метро строятся горным способом. Они свяжут уже открытые станции "Авиамоторная" и "Электрозаводская" с одноименными станциями радиальных веток, сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

По его словам, метод применяется преимущественно при сооружении вспомогательных объектов, например, переходов, сбоек, камер съездов, вентиляционных камер, технических и подсобных помещений. Механизированная проходка в таких случаях нецелесообразна из-за небольших габаритов и специфической траектории строящихся тоннелей.

В свою очередь, генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов добавил, что в настоящее время проходка горным способом ведется также на других площадках строящегося метро Москвы в непосредственной близости с уже функционирующими участками. Речь идет, в частности, о строительстве оборотных тупиков около станции "Новаторская" Троицкой линии метро и ствола шахты на Рублёво-Архангельской линии между будущей станцией "Звенигородская" и действующей станцией "Шелепиха" БКЛ.

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