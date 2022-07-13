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Бочкарёв: Два межстанционных перехода на Большом кольце метро строятся горным способом

12:42
  • среда
  • 13 июля 2022

Такой метод используют при строительстве вспомогательных объектов

Два подземных пешеходных перехода на Большой кольцевой линии метро строятся горным способом. Они свяжут уже открытые станции "Авиамоторная" и "Электрозаводская" с одноименными станциями радиальных веток, сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

По его словам, метод применяется преимущественно при сооружении вспомогательных объектов, например, переходов, сбоек, камер съездов, вентиляционных камер, технических и подсобных помещений. Механизированная проходка в таких случаях нецелесообразна из-за небольших габаритов и специфической траектории строящихся тоннелей.

В свою очередь, генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов добавил, что в настоящее время проходка горным способом ведется также на других площадках строящегося метро Москвы в непосредственной близости с уже функционирующими участками. Речь идет, в частности, о строительстве оборотных тупиков около станции "Новаторская" Троицкой линии метро и ствола шахты на Рублёво-Архангельской линии между будущей станцией "Звенигородская" и действующей станцией "Шелепиха" БКЛ.

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