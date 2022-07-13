МЧС назвало фейком сообщения об ограничениях на Крымскому мосту

Звонят злоумышленники

Ограничения движения транспорта по Крымскому мосту не планируются. Поступающие сообщения – фейк и не соответствуют действительности, заявила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Крым Лина Кратюк.

"Злоумышленники представляются сотрудниками МЧС России и сообщают о том, что с 16 июля 2022 года будет ограничено движение по Крымскому мосту. Данная информация не соответствует действительности", - сказала Кратюк. Представитель МЧС уточнила, что фейковые сообщения начали поступать в адрес министерств и ведомств Республики Крым с утра 13 июля.

Крымский мост обеспечивает бесперебойное транспортное сообщение республики с другими регионами России. Он соединяет Керченский полуостров с Таманским полуостровом в Краснодарском крае, напоминает ТАСС.

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