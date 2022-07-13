Песков призвал набраться терпения в вопросе калининградского транзита

Окончательных договоренностей с ЕС пока нет

Окончательных договоренностей с ЕС по вопросу транзита грузов в Калининградскую область пока нет. Подвижки ожидаются, но нужно набраться терпения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Пока никакой финализации этой ситуации нет. Мы ожидаем каких-то подвижек, но пока констатировать, что эта проблема снята, не можем. Давайте дождемся. Пока чуть-чуть нужно набраться терпения", - сказал представитель Кремля журналистам.

Песков прокомментировал публикацию газеты "Известия". Издание сообщило со ссылкой на высокопоставленные источники, что Евросоюз и Россия договорились о транзите грузов в Калининградскую область. По данным источников, Брюссель представил документ, который устраивает Москву, однако Вильнюс пока отказывается идти на компромисс, передает "Интерфакс".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"