Экономисты отметили эффективность мониторинга территории Москвы на предмет выявления самостроя

Широко используются дистанционные средства мониторинга

Эффективность работы по ликвидации самовольных строений в Москве в последние годы возросла

Для мониторинга Москвы и недопущения нелегальных построек применяются инновационные технологии и беспилотные летательные аппараты, сообщил заммэра Москвы по опросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В течение этого года порядка 30 квадрокпотеров Госинспекции по недвижимости продолжат регулярно совершать облеты над территорией Москвы", - сказал заммэра.

Самострой портит архитектурный облик города и может быть опасен для жизни горожан. С 2011 по 2017 год в Москве ликвидировали большую часть незаконных объектов, которые появились в предыдущие десятилетия.

Эффективность работы по ликвидации самовольных строений в последние годы возросла до 80%, благодаря широкому использованию дистанционных средств мониторинга, отметил независимый экономист Андрей Бархота.

Работы по выявлению незаконных построек в Москве будут продолжены, такое поручение дал мэр столицы Сергей Собянин. На освободившихся площадях возведут зоны отдыха, детские и спортивные площадки.

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