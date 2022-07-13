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Европа заплатит: в ЕС ожидают самую тяжелую за 60 лет зиму

13:43
  • среда
  • 13 июля 2022

Антироссийские ограничения вернутся бумерангом

Санкции, введенные Евросоюзом в отношении России, скоро вернутся бумерангом. Европе придется заплатить за принятые ограничения, предстоящая зима будет самой тяжелой за последние 60 лет, прогнозирует вице-премьер Румынии Келемен Хунор.

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"Зимой мы заплатим самую высокую цену за наш суверенитет и, к сожалению, нет никаких признаков приближения конца войны. Это будет суровая зима, может быть, самая суровая зима за последние 40-50-60 лет, к сожалению, для всей Европы", - заявил Хунор в эфире B1 TV.

По словам румынского вице-премьера, конфликт на территории Украины будет длиться дольше, чем все думали, и это тоже отразится на Евросоюзе. При этом, считает Хунор, санкции вводить пришлось за неимением других рычагов влияния на Москву – хотя в итоге их эффективность близка к нулю.

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