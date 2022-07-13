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Кремль дал оценку визиту Байдена в Саудовскую Аравию

14:08
  • среда
  • 13 июля 2022

Москва высоко ценит отношения с Эр-Риядом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался во вторник в ходе брифинга с журналистами по поводу визита главы Белого дома Джо Байдена в Саудовскую Аравию.

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"Мы высоко ценим наши интересы, наши отношения и наши взаимодействия с Эр-Риядом. И мы, конечно же, надеемся на то, что выстраивание отношений и развитие отношений с другими мировыми столицами никоим образом не будет направлено против нас", - сказал кремлевский спикер (цитата по РИА "Новости").

В эти дни Байден отправляется с поездкой на Ближний Восток, она пройдет 13-16 июля. В рамках турне он посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию.

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