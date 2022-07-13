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Цена газа в Европе подскочила выше 1900 долларов за тысячу кубов

14:11
  • среда
  • 13 июля 2022

Ажиотаж подогрели сообщения об аварии на платформе в Норвегии

Цена газа в Европе превысила 1900 долларов за тысячу кубометров. К новостям о ремонте "Северного потока-1" добавились сообщения об аварии на платформе в Норвегии.

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Стоимость августовского фьючерса на TTF, по данным биржи ICE Futures, выросла до 1909 долларов за тысячу кубометров. Во вторник торги закрылись на отметке 1802 доллара.

Цены начали расти еще накануне, на фоне новостей о плановом ремонте "Северного потока-1". Ажиотаж подогрели сообщения об аварии в Норвегии. На промысле Sleipner на норвежском шельфе произошла утечка, в результате временно закрыты несколько добывающих и перерабатывающих объектов, передает "Интерфакс". Эксперты считают, что прекращение поставок по газопроводу "Северный поток" может разогнать цены до 2200 долларов за тысячу кубов.

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