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Старейший член императорской семьи Японии заболел ковидом

14:19
  • среда
  • 13 июля 2022

Суточный прирост заразившихся в стране превысил 94 тысячи

Управление императорского двора Японии сообщило о положительном тесте на коронавирус у 99-летней принцессы Юрико - старейшего члена императорской семьи.

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Ранее она была госпитализирована с температурой и кашлем, сообщает агентство Kyodo. Симптомы, по словам врачей, слабые.

Принцесса Юрико приходится тетей бывшему императору Акихито. Последний отрекся от престола в пользу своего сына Нарухито в 2019 году.

В среду суточный прирост заразившихся ковидом в Японии превысил 94 тысячи. Это вдвое большем, чем неделей ранее.

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