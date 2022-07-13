ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минпромторг рассказал о пользе российской небеленой офисной бумаги

14:24
  • среда
  • 13 июля 2022

Она дешевле и полезнее

Минпромторг назвал преимущество небеленой российской офисной бумаги.
Биодобавки, бумага и текстиль: Россия замещает импортную продукцию

Небеленая офисная бумага полезна для глаз человека, в отличие от беленой, заявил заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Олег Бочаров. Более того, себестоимость фактурной бумаги в разы ниже.

"Мы узнали, что отсвечивающая, такая вот белая офисная бумага наносит вред здоровью. Оказывается, более фактурная бумага она полезна для глаз человека", - сказал он.

Россия из-за санкций лишилась поставок из Финляндии химикатов для отбеливания бумаги. На данный момент производители смогли адаптироваться в условиях санкционного давления и начали выпускать офисную бумагу без использования отбеливателя.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Производство бумаги
Производство бумаги
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.