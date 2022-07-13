Минпромторг рассказал о пользе российской небеленой офисной бумаги

Она дешевле и полезнее

Минпромторг назвал преимущество небеленой российской офисной бумаги.

Небеленая офисная бумага полезна для глаз человека, в отличие от беленой, заявил заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Олег Бочаров. Более того, себестоимость фактурной бумаги в разы ниже.

"Мы узнали, что отсвечивающая, такая вот белая офисная бумага наносит вред здоровью. Оказывается, более фактурная бумага она полезна для глаз человека", - сказал он.

Россия из-за санкций лишилась поставок из Финляндии химикатов для отбеливания бумаги. На данный момент производители смогли адаптироваться в условиях санкционного давления и начали выпускать офисную бумагу без использования отбеливателя.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"