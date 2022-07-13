Во Франции забеспокоились из-за возможной нехватки газа

Риск называют "существенным"

Официальный представитель правительства Франции Оливье Веран заявил, что в Европе есть серьезный риск возникновения нехватки газа в случае прекращения поставок из России.

"Перед лицом этой угрозы мы увеличиваем заполняемость в наших газохранилищах до 100%. Кроме того, мы диверсифицируем поставки газа. Но да, риск нехватки газа существует серьезный", - сказал он (цитата по РИА "Новости").

Ранее министр энергетики Франции Аньес Панье-Рюнаше сообщила, что власти приняли радикальные меры для подготовки к зиме. Заполненность газохранилищ была увеличена.

В июля Еврокомиссия представит план для ЕС на случай полной остановки поставок российского газа.

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