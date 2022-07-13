ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Анастасия Ракова: Москва выполняет обязательства по лекарственному обеспечению льготников

14:24
  • среда
  • 13 июля 2022

В Москве создан годовой запас основных категорий жизненно важных препаратов

Москва обеспечивает лекарствами льготные категории населения вне зависимости от внешнеэкономических факторов. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова. Только за первое полугодие жители столицы получили бесплатных лекарств на сумму почти 23 млрд рублей.

"Вопрос обеспечения необходимыми лекарственными средствами льготных категорий жителей в Москве традиционно решается в приоритетном порядке. Система закупок давно и эффективно работает даже с учетом имеющихся внешних обстоятельств. Благодаря этому формирование запасов лекарственных средств идет в плановом порядке. Каждый год мы заблаговременно обеспечиваем закупки лекарств для льготных категорий населения", - заявила Ракова.

Всего в столице право на льготное лекарственное обеспечение имеют более 1,7 миллиона человек. Около 3 тысяч наименований входят в список лекарств и другой продукции для льготников, получаемых бесплатно или со скидкой 50%. При этом годовой запас по основным категориям жизненно необходимых препаратов сформировали в столице уже в апреле, поставки идут по плану в соответствии с графиком.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Аптека
Аптека
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.