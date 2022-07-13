Анастасия Ракова: Москва выполняет обязательства по лекарственному обеспечению льготников

В Москве создан годовой запас основных категорий жизненно важных препаратов

Москва обеспечивает лекарствами льготные категории населения вне зависимости от внешнеэкономических факторов. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова. Только за первое полугодие жители столицы получили бесплатных лекарств на сумму почти 23 млрд рублей.

"Вопрос обеспечения необходимыми лекарственными средствами льготных категорий жителей в Москве традиционно решается в приоритетном порядке. Система закупок давно и эффективно работает даже с учетом имеющихся внешних обстоятельств. Благодаря этому формирование запасов лекарственных средств идет в плановом порядке. Каждый год мы заблаговременно обеспечиваем закупки лекарств для льготных категорий населения", - заявила Ракова.

Всего в столице право на льготное лекарственное обеспечение имеют более 1,7 миллиона человек. Около 3 тысяч наименований входят в список лекарств и другой продукции для льготников, получаемых бесплатно или со скидкой 50%. При этом годовой запас по основным категориям жизненно необходимых препаратов сформировали в столице уже в апреле, поставки идут по плану в соответствии с графиком.

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