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"Зенит" продлил контракт с главным тренером

14:24
  • среда
  • 13 июля 2022

Еще на три года

Петербургский футбольный клуб "Зенит" объявил о подписании нового соглашения с главным тренером команды Сергеем Семаком.

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Новый договор рассчитан на три года. Другие детали соглашения не раскрываются.

46-летний Семак возглавил "Зенит" в 2018 году. Под его руководством команда из города на Неве четырежды стала чемпионом России, один раз выигрывала кубок страны.

В качестве футболиста Семак пять раз выигрывал российский чемпионат: по два раза с "Зенитом" и казанским "Рубином", один раз - с московским ЦСКА.

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