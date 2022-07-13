ЦБ выявил более двух тысяч финансовых пирамид за полгода

Из-за санкций резко изменились условия работы легальных финансовых институтов

Как сообщила в среду пресс-служба Центробанка, за первое полугодие 2022-го регулятор выявил втрое больше финансовых пирамид и "нелегалов", чем годом ранее.

"В январе-июне 2022 года Банк России выявил 2288 субъектов (компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей и других) с признаками нелегальной деятельности, в том числе с признаками финансовых пирамид", - говорится в сообщении.

Уточняется, что это лишь немногим меньше показателя за весь прошлый год.

В ЦБ объяснили, что из-за санкций резко изменились условия работы легальных финансовых институтов, ситуацией воспользовались злоумышленники.

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