Телохранителя Байдена выслали из Израиля за драку с женщиной

Спецагент напал на местную жительницу возле бара в Иерусалиме

Подготовка визита Джо Байдена в Израиль не обошлась без скандала. Прибывшего в Иерусалим сотрудника американской Секретной службы, обеспечивающей безопасность президента, выслали обратно в США за драку с женщиной.

"В понедельник вечером Секретная служба США была проинформирована, что ее сотрудник, работающий в Израиле, был вовлечен в стычку. Этот сотрудник был задержан и допрошен израильской полицией, которая освободила его без предъявления обвинений", - приводит заявление спецслужбы телеканал CNN.

По данным телеканала, секьюрити входил в состав штурмовой группы Секретной службы. Перед одним из иерусалимских баров он напал на местную жительницу, причины такого поступка не называются. Президент США Джо Байден 13-16 июля посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию.

С начала года это уже третий инцидент с участием сотрудников Секретной службы. Двое агентов были высланы из Южной Кореи после стычки с таксистом и двумя местными жителями. А в апреле четверо сотрудников были уволены после того, как их обманули двое мужчин, выдававших себя за агентов Министерства внутренней безопасности.

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