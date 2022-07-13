ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Кабардино-Балкарии выросли темпы строительства

14:50
  • среда
  • 13 июля 2022

Об этом глава республики доложил президенту

Социально-экономическая ситуация в Кабардино-Балкарии стала основной темой рабочей встречи Владимира Путина с главой республики Казбеком Коковым. Президент сегодня принял его в Кремле.

По словам Кокова, за последние полгода региону удалось достичь роста по основным макроэкономическим показателям. Так, собственные доходы республики увеличились более чем в 2 раза. Этому поспособствовал, в частности, набирающий обороты туристический поток. Положительная тенденция также в сельском хозяйстве, промышленности и строительстве.

Путин: У вас, я смотрю, темпы строительства очень хорошие набраны.

Коков: Да, получается – идём, движемся. Порядка 1,5 миллиона квадратных метров жилья за три года мы ввели, ещё планируем 5,5 ввести до 2030-го.

Путин: За предыдущий год рост – свыше 18 процентов.

Коков: Да.

Путин: Это прилично очень, так что с этим поздравляю. Инвестиции – достаточно хороший показатель.

Коков: 51,1 миллиарда – это рост 104 процента к прошлому году.

Путин: Да, очень хороший показатель. Но сохраняются тем не менее некоторые проблемы на рынке труда всё-таки.

Коков: Есть проблемы на рынке труда – сегодня это один проблемный вопрос. Ещё один проблемный вопрос: всё-таки мы не достигли желаемого уровня оплаты труда работников. Здесь мы немного отстаём.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Строительство
Строительство
Владимир Путин и глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков
Владимир Путин и глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.