В Кабардино-Балкарии выросли темпы строительства

Об этом глава республики доложил президенту

Социально-экономическая ситуация в Кабардино-Балкарии стала основной темой рабочей встречи Владимира Путина с главой республики Казбеком Коковым. Президент сегодня принял его в Кремле.

По словам Кокова, за последние полгода региону удалось достичь роста по основным макроэкономическим показателям. Так, собственные доходы республики увеличились более чем в 2 раза. Этому поспособствовал, в частности, набирающий обороты туристический поток. Положительная тенденция также в сельском хозяйстве, промышленности и строительстве.

Путин: У вас, я смотрю, темпы строительства очень хорошие набраны.

Коков: Да, получается – идём, движемся. Порядка 1,5 миллиона квадратных метров жилья за три года мы ввели, ещё планируем 5,5 ввести до 2030-го.

Путин: За предыдущий год рост – свыше 18 процентов.

Коков: Да.

Путин: Это прилично очень, так что с этим поздравляю. Инвестиции – достаточно хороший показатель.

Коков: 51,1 миллиарда – это рост 104 процента к прошлому году.

Путин: Да, очень хороший показатель. Но сохраняются тем не менее некоторые проблемы на рынке труда всё-таки.

Коков: Есть проблемы на рынке труда – сегодня это один проблемный вопрос. Ещё один проблемный вопрос: всё-таки мы не достигли желаемого уровня оплаты труда работников. Здесь мы немного отстаём.

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