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В ДТП с автобусом в Орловской области пострадали девять человек

14:56
  • среда
  • 13 июля 2022

В том числе один ребенок

В Орловской области на автодороге Орел-Тамбов в направлении города Ливны на 109 километра произошла авария с участием пассажирского автобуса, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

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Автобус выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем. Пострадали водитель общественного транспорта и восемь пассажиров, в том числе ребенок.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в прокуратуре области.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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