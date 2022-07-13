В ДТП с автобусом в Орловской области пострадали девять человек

В том числе один ребенок

В Орловской области на автодороге Орел-Тамбов в направлении города Ливны на 109 километра произошла авария с участием пассажирского автобуса, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Автобус выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем. Пострадали водитель общественного транспорта и восемь пассажиров, в том числе ребенок.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в прокуратуре области.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"