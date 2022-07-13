Путин назвал число школ, которые построят в России в течение двух лет

Глава государства провел встречу с главой Кабардино-Балкарии

Президент России Владимир Путин обсудил с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым социально-экономическую обстановку в регионе. Речь шла в том числе и о сфере строительства.

"Мы в целом в стране должны будем построить свыше 900 школ в ближайшие два года", - отметил глава государства.

Коков же сообщил, что в регионе в 2022 году строят десять школ и в 2023-м приступают еще к восьми.

"Я уверен, что до 2024 года мы по материально-техническому обеспечению среднего образования вопрос закроем", - добавил он.

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