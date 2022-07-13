Переговоры по украинскому зерну начались в Стамбуле в обстановке секретности

Четыре делегации встретились на военном объекте

В обстановке строгой секретности в Стамбуле началась четырехсторонняя встреча по вопросу экспорта украинского зерна. В переговорах участвуют военные делегации Росии, Турции, Украины и представители ООН.

Как сообщает со ссылкой на источники телеканал Haberturk, переговоры проходят за закрытыми дверями на одном из военных объектов. Место встречи не называется, по ее окончании ожидается пресс-релиз Минобороны Турции.

По данным источников телеканала, Турция намерена выступить гарантом процесса разминирования в Черном море. В Анкаре рассчитывают, что это позволит достичь основной цели переговоров - формирования безопасных коридоров для экспорта зерна.

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