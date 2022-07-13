ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Переговоры по украинскому зерну начались в Стамбуле в обстановке секретности

15:18
  • среда
  • 13 июля 2022

Четыре делегации встретились на военном объекте

В обстановке строгой секретности в Стамбуле началась четырехсторонняя встреча по вопросу экспорта украинского зерна. В переговорах участвуют военные делегации Росии, Турции, Украины и представители ООН.

Переговоры по вопросу украинского зерна пройдут в Стамбуле
Путин и Эрдоган обсудили создание зернового коридора

Как сообщает со ссылкой на источники телеканал Haberturk, переговоры проходят за закрытыми дверями на одном из военных объектов. Место встречи не называется, по ее окончании ожидается пресс-релиз Минобороны Турции.

 По данным источников телеканала, Турция намерена выступить гарантом процесса разминирования в Черном море. В Анкаре рассчитывают, что это позволит достичь основной цели переговоров - формирования безопасных коридоров для экспорта зерна.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Уборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.