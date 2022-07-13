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Обманутым дольщикам России выплатят новые компенсации

15:29
  • среда
  • 13 июля 2022

Проблему обещают решить до конца 2023 года

Главный управляющий директор Фонда развития территорий Константин Тимофеев сообщил, что с 2019 года до середины 2022-го денежные компенсации получили 37,8 тысячи обманутых дольщиков на общую сумму 95 миллиардов рублей.
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До конца следующего года потребуется еще около 45-50 миллиардов рублей, уточнил он.

"Сегодня среди проблемных объектов остались наиболее сложные. Основным способом решения проблем обманутых дольщиков становится именно выплата компенсаций", - добавил Тимофеев (цитата по "Интерфаксу").

Планы решения проблем обманутых дольщиков до конца 2023 года остаются в силе, также сказал глава фонда.

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Обманутые дольщики
Обманутые дольщики
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