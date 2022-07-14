Гороскоп на сегодня, 14 июля, для всех знаков зодиака

Овнов ждут деньги, а Близнецам поступят интересные предложения по работе

Овны

Работающих представителей знака ждут неожиданные деньги: премия или оплата за услуги. Возможно, вы начнете зарабатывать каким-то совершенно новым способом.

Тельцы

Уран в вашем знаке на дружеской ноге с Меркурием, что может принести новую информацию или идеи. Записывайте всё, чтобы не забыть – такие вещи происходят нечасто!

Близнецы

Просматривайте почту, сайты с вашим резюме – сегодня могут прийти интересные предложения. Возможно, вам предложат проектную работу или попросят о платной услуге.

Раки

Меркурий идет на сближение с Солнцем в вашем знаке, снабжая вас важной информацией. Готовьтесь принимать решение, гостей или важную новость.

Львы

На работе или в среде важных для вас людей происходят перемены: у людей меняется мнение или настрой. Вам пойдет на пользу, если вы будете прислушиваться к происходящему.

Девы

Подходящий день для учебы и открытия совершенно новых горизонтов. Подумайте, чему хотите научиться, куда съездить, что посмотреть. И положитесь на звезды – они все устроят.

Весы

Приятный день для тех, кому важны успехи на работе или в своем деле. Сегодня начальники или клиенты отметят ваши достижения и дадут обратную связь.

Скорпионы

Вам сегодня будут легко даваться иностранные языки, а в голову придут неожиданные идеи. Вы можете увлечься чем-то новым или купить билеты в страну, где никогда не были.

Стрельцы

Вам сегодня стоит задуматься о страховках, платной медицине, покупке абонемента в спортзал. Вкладывать деньги в свое здоровье - это очень разумно.

Козероги

Ваши сердца забьются чаще и громче после знакомства с необычными и оригинальными личностями. Сегодня тот день, когда легко влюбиться в образ, а не в человека!

Водолеи

В вашем доме могут неожиданно появиться гости. Или вы вдруг поймете, что больше не хотите ждать и начнете ремонт. Не удивляйтесь, если кто-то из членов семьи захочет уехать.

Рыбы

Звезды предупреждали вас о том, что дома назревает сложная ситуация. Сегодня вы точно узнаете, о чем речь, а также сможете закончить важное дело и подумать об отпуске.

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