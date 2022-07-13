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"Вектор" подготовил вакцину от оспы обезьян

15:33
  • среда
  • 13 июля 2022

Заявка на регистрацию уже в Минздраве

Новая вакцина против натуральной оспы, разработанная научным центром "Вектор" Роспотребнадзора, предназначена и для профилактики оспы обезьян. Заявка на регистрацию препарата "ОртопоксВак" уже на рассмотрении в Минздраве.

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"Заявка на регистрацию вакцины четвертого поколения против натуральной оспы и других ортопоксвирусных инфекций "ОртопоксВак", разработанной ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, находится на рассмотрении в Министерстве здравоохранения России", - приводит сообщение "Вектора" "Интерфакс".

Научный центр Роспотребнадзора направил в Минздрав заявку на регистрацию противооспенной вакцины четвертого поколения 18 мая. 12 июля стало известно, что в России выявлен первый случай заражения оспой обезьян. Заболевший вернулся из Португалии. Болезнь протекает в легкой форме, угрозы для жизни пациента нет, он изолирован в инфекционной больнице.

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