ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Экономисты оценили шансы рецессии в США

15:40
  • среда
  • 13 июля 2022

ФРС перейдет к "умеренно сдерживающей" политике

Аналитики Федеральной резервной системы заявили, что на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ФРС Соединенные Штаты с вероятностью в 35% могут вступить в рецессию до конца следующего года.

Крепкий рубль и отказ от доллара: что ждет мировую экономику
Володин: США разрушили старые европейские государства

Уточняется, что в обозримом будущем регулятор перейдет к "умеренно сдерживающей" политике, повысив ставку до 2,5% в конце 2022 года и до 2,8% в конце 2023 года. Вероятность рецессии в конце уже этого года - 25%.

Есть и более негативный сценарий, согласно которому ставки будут расти быстрее. В этом случае вероятность рецессии к концу 2023 года подскочит до 60%.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Флаги США
Флаги США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.