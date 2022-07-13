Экономисты оценили шансы рецессии в США

ФРС перейдет к "умеренно сдерживающей" политике

Аналитики Федеральной резервной системы заявили, что на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ФРС Соединенные Штаты с вероятностью в 35% могут вступить в рецессию до конца следующего года.

Уточняется, что в обозримом будущем регулятор перейдет к "умеренно сдерживающей" политике, повысив ставку до 2,5% в конце 2022 года и до 2,8% в конце 2023 года. Вероятность рецессии в конце уже этого года - 25%.

Есть и более негативный сценарий, согласно которому ставки будут расти быстрее. В этом случае вероятность рецессии к концу 2023 года подскочит до 60%.

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