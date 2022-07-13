КНДР признала независимость ДНР

Международный статус Донецкой народной республики продолжает укрепляться
КНДР признала независимость Донецкой народной республики, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Международный статус Донецкой Народной Республики и ее государственность продолжают укрепляться. Это еще одна победа нашей дипломатии", - написал он в Telegram.
Как добавил Пушилин, данное политическое решение станет основой для дальнейшего развития отношений в том числе в сфере экономики.
Ранее независимость ЛДНР признала Сирия.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"