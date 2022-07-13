Германия перестанет закупать российский уголь с августа

От российской нефти ФРГ откажется с 31 декабря 2022 года

Вмешательство во внутренние дела других государств и свержение неугодных режимов в собственных интересах давно стало нормой для Вашингтона. Сегодня это ещё раз невольно подтвердил Джон Болтон, бывший советник по безопасности экс-президента США Дональда Трампа. В интервью телеканалу CNN он рассказал, что лично принимал участие в подготовке госпереворотов за рубежом. На внезапные признания американского политика уже отреагировали в Москве.

Факт для международного расследования. Так в российском МИД прокомментировали скандальное заявление экс-советника Трампа по нацбезопасности. Бывший некогда высокопоставленным чиновником Джон Болтон обиделся на вопрос журналиста CNN о том, что подготовка госпереворота большого ума не требует, и в пылу эмоций сболтнул лишнего.

"Как человек, который помогал планировать государственные перевороты - не здесь, но в других странах, - это требует много работы. И это не то, что он [Дональд Трамп] делал, - заявил Джон Болтон, бывший советник президента США по нацбезопасности.

По сути Болтон публично расписался в преступлении. Но сам себя виновным не считает. Он успел поработать при нескольких президентах США. При Буше-младшем был активным сторонником вторжения в Ирак. Пытался замахнуться и на Иран. При Трампе не исключал военного вмешательства США в дела Венесуэлы. Теперь может лишь сокрушаться: там все пошло не по американскому плану. Назначенная Вашингтоном оппозиция в лице Хуана Гуайдо подкачала. Но мировая общественность не заметила этих откровений далеко не последнего человека в американском истеблишменте. Жестко отреагировала только Москва.

"Слова Болтона еще раз подтверждают уже известную информацию об участии американцев в свержении правительств во многих странах, и в том числе на Украине, где инспирированный США и их союзниками кровавый переворот привел к затяжному гражданскому конфликту и многочисленным человеческим жертвам", - сказал Василий Пискарев, председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

Зато американский ВПК озолотился - 15 пакетов военной помощи Украине. Та по долгам будет расплачиваться десятилетиями, но приближённые к руководству США военные производства зарабатывают здесь и сейчас.

Своей очереди ждут и нефтегазовые компании. Полностью присягнувшая на верность Вашингтону Европа отказывается от поставок энергоресурсов из России и надеется, что американцы помогут заместить поставки. Те, конечно, обещают. Но мощностей не хватает. По данным агентства Bloomberg, Германия пытается заключить контракты с американскими компаниями на поставки СПГ. Те и рады бы. Но та же Venture Global сможет обеспечить потоки лишь с 2026 года. Но помощник канцлера Олафа Шольца по экономическим вопросам уверенно заявляет: ключевая задача для ФРГ - отказ от российского газа. Эксперты возражают: уже сейчас цена запредельная. Такой не было даже в кризис, вызванный пандемией. И дальше будет только хуже.

"Можно сказать, что правительство проспало первую фазу в том, что касается спроса на газ. Иногда оно даже действовало контрпродуктивно. Это своего рода ценовое цунами. И волна становится все больше", - отметил Якоб Шландт, эксперт по энергетике в Тagesspiegel (Германия).

Но решение принято без учета экспертного мнения: с 1 августа ФРГ полностью прекращает закупать российский уголь. С 31 декабря откажется от нашей нефти. Угроза введения третьего уровня ЧС по газу в Германии реальна как никогда. В Нюрнберге власти города решили закрыть бассейны, чтобы сэкономить электричество. А президент страны тем временем печется об Украине.

"Мы едины, Германия и США. Мы в НАТО. Вместе мы поддерживаем Украину. Мы деваем это политически и финансово, оказываем военную помощь. Эта поддержка необходима, когда Украина отчаянно борется за свободу и демократию в своей стране", - заявил Франк Вальтер-Штайнмайер, президент Германии.

Москва всегда подчеркивала свою открытость к диалогу. Равноправному и адекватному. В среду в Стамбуле прошли четырехсторонние переговоры по вопросу организации вывоза сельскохозяйственной продукции из черноморских портов.

"Российской делегацией подготовлен и представлен на рассмотрение пакет предложений по скорейшему практическому решению данного вопроса", - заявил представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Кроме российской делегации, в переговорах приняли участие представители Турецкой Республики, в том числе военные, ООН и Украины. Встреча прошла в закрытом режиме.

А из Брюсселя пришли новости по калининградскому транзиту. Еврокомиссия опубликовала разъяснения для непонятливой Литвы. Железнодорожный транзит попавших под санкции товаров не запрещать. Правда, только в том случае, если они невоенного и недвойного назначения. При этом в регион по-прежнему не будут пускать попавшую под рестрикции ЕС продукцию, если она перевозится автомобильным транспортом.

Лилия Акиньшина, Станислав Курсов, "ТВ Центр".

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