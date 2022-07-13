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В Мариуполе к осени появится новый микрорайон на месте разрушенных домов

18:03
  • среда
  • 13 июля 2022

Работы на объекте ведутся по заказу Министерства обороны России

На освобождённых от украинских боевиков территориях жизнь начинает возвращаться в мирное русло. В этом активно помогает Россия. Ежедневно из нашей страны в населённые пункты доставляется гуманитарная помощь. А в Мариуполе, где военнослужащие ВСУ и националисты прикрывались населением как живым щитом, занимая квартиры, здания больниц и школ, уже отстраиваются заново жилые дома и социальные объекты. Работа кипит сразу на нескольких площадках одновременно.

Мариуполь впервые после освобождения начинает отстраиваться целыми кварталами. Работы на этом объекте ведутся по заказу Министерства обороны России, но после сдачи жилые дома бесплатно передадут ДНР.

Сейчас на этом участке военные строители возводят 12 пятиэтажных домов. Это более тысячи квартир. И работы ведутся максимальными темпами. В июне здесь было чистое поле. А уже осенью сюда заселятся 2,5 тысячи мариупольцев.

Чтобы успеть в срок, строители работают в три смены. Здесь задействовано более тысячи специалистов, которые с ноля создают здесь новую комфортную среду для жизни.

"Дома будут сдаваться полностью с ремонтом. С первого дня возможно проживание. Полностью будет благоустройство. Площадки для отдыха. Детские площадки. Этот микрорайон будет полноценный. Полноценный город для проживания", - заявил Олег Печёнкин, представитель военно-промышленного комплекса Минобороны России.

Напротив стройплощадки - дома разрушенные украинскими националистами. Теперь у людей, потерявших квартиры, появилась уверенность, что до холодов они получат новое жильё.

"Пришла. Попросилась восстанавливать родной город. Тем более сами остались без жилья", - сказала Виктория Палагнюк.

В работах активно участвуют и сами жители Мариуполя. Александр, каменщик по образованию, устроился моментально. "Берут людей. Пожалуйста. Специалисты нужны всегда", - сообщил он.

Потому что отстраивать еще предстоит много. На другом участке специалисты возводят многофункциональный медицинский центр на 60 мест. Здесь будет всё необходимое оборудование. Целый корпус больницы под ключ. Главный врач говорит, что всё будет оснащено по самым современным стандартам.

Шаг за шагом в городе наводят порядок. Люди устраиваются на работу. ДНР начала выплачивать пенсии и социальные пособия. Продавцы на уличных рынках говорят, что торговля оживилась.

На дорогах начали наносить новую разметку. Восстанавливают и коммуникации - газ, электричество и водоснабжение. Дальше будет лучше. Эта стела на въезде в город - еще один символ изменений, которые здесь происходят. Стела в прошлом была выкрашена в цвета украинского флага. Теперь здесь российский триколор.

Петр Вершинин. "ТВ Центр".

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