"Прорыва не будет": политолог о предстоящем визите Байдена в Палестину

Профессор Эйтан Гильбоа назвал цель президента США

Джо Байден начал ближневосточное турне - первое за время своего президентства. Став причиной энергетического кризиса на западе, Вашингтон вновь ищет поддержку у бывших союзников на востоке. Сегодня в Израиле и Палестине. Но главный пункт поездки - Саудовская Аравия, где президент США попытается перезагрузить отношения с Эр-Риядом. А заодно уговорить саудитов увеличить добычу нефти в надежде обуздать цены на топливо.

По трапу самолёта Джо Байден спускается не сказать что уверенно, но - по крайней мере - обходится без падений. Позади у пожилого человека - длинный непростой перелет. И еще более непросто ему придется здесь, на Ближнем Востоке. Хотя первая остановка проблем всё-таки не сулит.

Свое турне Байден начинает с Израиля - важнейшего стратегического союзника США в регионе. Встречают президента в аэропорту Бен-Гурион со всеми почестями.

Багровое лицо, искривлённый рот, рука у сердца слишком напряжена. Президенту будто бы нездоровится, а ведь программа - насыщенная. Переговоры с новым премьером Израиля Лапидом. С главой оппозиции Нетаньяху. И далее - поездка в Вифлеем, где Байден встретится с президентом Палестины Махмудом Аббасом. И вот там дедушке Сэму совсем не рады.

- Честно говоря, США — голова змеи, голова кобры. Надежды нет. - Я не жду никакой выгоды для палестинцев. Американская сторона всегда поддерживала только Израиль, и сколько бы нас ни посещали американские лидеры, никогда ничего не менялось к лучшему для нас.

В отличие от Израиля, где дорогой гость сможет в который раз заявить о своей непреложной поддержке и противодействии иранской ядерной угрозе, что всех удовлетворит, Палестина к Джо Байдену предъявляет конкретные требования. Это и открытие диппредставительств в Иерусалиме и Вашингтоне. И исключение Организации освобождения Палестины из списка террористических организаций. И давление на израильское правительство с целью остановить эскалацию. И, конечно, финансовая помощь. Однако - хотеть, как говорится, не вредно.

"Этот визит президента США, как и все прочие, нужен лишь для того, чтобы показать, что Соединенные Штаты не полностью игнорируют палестинский вопрос. Ожидается, что Байден еще раз поддержит решение о создании двух государств. Но прорыва никакого не будет", - заявил Эйтан Гильбоа, профессор политологии Бар-Иланского университета.

Совсем другое дело - крайне важный для Байдена визит в Эр-Рияд, куда он отправится следом. Там президент, прежде всего, намерен уговорить саудитов увеличить добычу нефти. Это, по идее Вашингтона, должно снизить цены на топливо, ставшие настоящей катастрофой для американской экономики. Правда, в успех этого предприятия, похоже, один только Байден и верит.

"Я не думаю, что президент сможет заполучить много нефти после этой поездки, но она обернётся для него большим конфузом, потому что он умоляет саудитов об увеличении добычи", - сказал телеведущий Fox News Стюарт Варни.

Ожидалось, что президент побывает в Эр-Рияде еще в июне, но поездку перенесли. Потребовалось "дополнительное время для подготовки". За этой сдержанной формулировкой - целая череда дипломатических провалов США. Как ни старался Вашингтон, а страны Залива отказались нарушать соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи черного золота. Не хотят они также присоединяться к антироссийским санкциям. И их взвешенную позицию, конечно, приветствуют в Кремле.

"Мы находимся в рамках договоренностей ОПЕК+, и мы высоко ценим ту работу, которую нам удается делать с нашими партнерами. Мы, конечно же, надеемся на то, что выстраивание и развитие отношений Эр-Рияда с другими мировыми столицами никоим образом не будет направлено против нас", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Одна из этих мировых столиц - а именно Вашингтон - серьезно усложнила себе задачу тем, что как обычно полезла в чужой монастырь со своим уставом. Байден неоднократно критиковал власти Саудовской Аравии за нарушение прав человека, обещая превратить королевство в изгоя. И недавно новый пресс-секретарь Белого дома эти заявления повторила. Особенно досталось наследному принцу Мухаммеду бен Сальману, которого американцы обвиняли - ни много ни мало - в убийстве колумниста Washington Post Джамаля Хашогги. И вот теперь Байден вертится как уж на сковородке. Настаивает, что в Эр-Рияде он встретится, прежде всего, с королем, принц же идет как бы в комплекте. Да и вообще - важен другой саммит.

"Да, я увижусь с королем и наследным принцем, но это не та встреча, на которую я возлагаю надежды, она станет лишь частью гораздо более крупной встречи со всеми лидерами стран Персидского залива", - сказал Байден.

В Эр-Рияде ситуацию видят иначе. По мнению саудитов, им удалось прогнуть США. Визит Джо Байдена - крупная победа королевства.

"Комментарии президента Байдена в адрес нашего государства и нашего принца постыдны. Время показало, что они не соответствуют действительности, и это заставило главу США вернуться к реальности и осознать, что выстраивать отношения с Саудовской Аравией и всем Ближним Востоком необходимо на уважительной основе", - заявил саудовский политический аналитик Мубарак Аль-Атти.

А тут еще - как ножом по американскому сердцу - сообщение агентства Bloomberg. О том, что Россия направляет в страны Ближнего Востока рекордные объемы мазута, бензина, дизеля и других нефтепродуктов. Поставки увеличивались с февраля и к июню достигли 155 тысяч баррелей в сутки. Это рекорд, который, как полагают аналитики, скоро будет обновлен.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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