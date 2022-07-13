Евро стал дешевле доллара впервые с 2002 года

По итогам июня годовая инфляция в США ускорилась до максимума с ноября 1981 года

После данных по рекордной инфляции в США доллар стал дороже евро, передает РИА "Новости".

На 15:53 по Москве курс евро к доллару снижался до 1,0026 доллара, а минутами ранее показатель достигал 0,9999 доллара - впервые с 2002 года.

Вместе с тем курс доллара к иене увеличивался до 137,55 иены со 136,86 иены.

По итогам июня годовая инфляция в США ускорилась до максимума с ноября 1981 года - 9,1% против 8,6% в мае.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"