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ЕК решила не торопиться с предоставлением Грузии статуса кандидата в ЕС

16:29
  • среда
  • 13 июля 2022

В этом году соответствующих процедур не произойдет

Представитель Европейской комиссии Майкл Рупп сообщил, что ЕК не предоставит Грузии статус кандидата в члены ЕС в этом году.

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"Мы приняли решение не торопить политическую элиту Грузии в ее попытке достичь деполяризации, чтобы сесть за один стол переговоров, и тщательно работать над реформами", - сказал он (цитата по ТАСС). 

Как уточнил Рупп, ЕК подготовит отчет о проводимых реформах в Грузии в 2023 году.

В июне статус кандидатов на вступление в союз был предоставлен Украине и Молдавии. Четких сроков вступления трех стран в ЕС не называлось.

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