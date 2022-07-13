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Минобороны рассказало о переговорах по экспорту зерна

16:33
  • среда
  • 13 июля 2022

Россия представила в Турции пакет предложений по решению вопроса

Россия представила на рассмотрение делегаций Турции, Украины и ООН пакет предложений по скорейшему и практическому решению "зернового" вопроса на переговорах в Стамбуле. Об этом заявили в Минобороны России.

Переговоры по украинскому зерну начались в Стамбуле в обстановке секретности
Путин и Эрдоган обсудили создание зернового коридора

"Представители Минобороны России в Стамбуле принимают участие в четырехсторонних переговорах с коллегами из Турецкой Республики, представителями ООН и делегацией Украины по вопросу организации вывоза сельхозпродукции из черноморских портов. Российской делегацией подготовлен и представлен на рассмотрение пакет предложений по скорейшему практическому решению данного вопроса", - сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

В переговорах по зерновому коридору принимают участие представители России, Украины, Турции и ООН. Это очередной раунд переговоров по зерновому экспорту. Последний из них состоялся 21 июня в Москве с участием делегаций оборонных ведомств России и Турции. Они обсудили вывоз украинского зерна. После этого турецкое военное ведомство анонсировало четырехстороннюю встречу по "зерновой проблеме" в ближайшие недели.

Незадолго до четырехсторонних переговоров создание зернового коридора обсудили лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. 

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