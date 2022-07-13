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Еврокомиссия опубликовала разъяснения по поводу транзита в Калининград

16:59
  • среда
  • 13 июля 2022

Транзит санкционных российских грузов запрещен только по автодорогам

Еврокомиссия опубликовала разъяснения, согласно которым железнодорожный транзит в Калининград разрешен с соблюдением ряда условий, передает ТАСС.

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Уточняется, что транзит санкционных российских грузов запрещен только по автодорогам.

Ранее в среду "Известия" написали со ссылкой на высокопоставленные источники, что Евросоюз и Россия договорились о транзите грузов в Калининградскую область. Брюссель якобы представил документ, который устраивает Москву, однако Вильнюс пока отказывается идти на компромисс.

18 июня Литва сообщила, что прекратила пропускать попавшие под санкции товары, которые везут транзитом по железной дороге из регионов России в Калининградскую область. 21 июня стало известно, что ограничения коснулись и грузовых автоперевозок.

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