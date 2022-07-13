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На Максима Галкина завели уголовное дело

17:24
  • среда
  • 13 июля 2022

Телеведущий распространил фейк о российской армии

Бывший депутат Госдумы Роман Худяков сообщил, что против юмориста Максима Галкина возбуждено уголовное дело о распространении фейков о ВС России.

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"Центр по противодействию экстремизму ГУМВД России по Ростовской области сегодня усмотрели признаки состава преступления по ч 1 ст. 207.3 УК РФ. Галкин Максим Александрович допустил высказывания, которые, по моему мнению, являются ложными по отношению к Армии Российской Федерации", – привел цитату из заявления неравнодушного гражданина Худяков в соцсетях.

Экс-депутат также рассказал, что покинувший родину юморист собирается выступить с концертом в Турции 28 июля.

Отметим, что официального подтверждения информации о возбуждении уголовного дела против Галкина нет. Правоохранительные органы пока не прокомментировали заявления Худякова.

Ранее из-за высказываний Галкина о спецоперации у него отменили все концерты в России, а рекламодатели разорвали с ним контракты. Телеведущий остался без работы и решил уехать в отпуск в Израиль вместе с супругой Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри.

Семья обосновалась в Кейсарии, где Галкин снимает особняк. В Израиле также живет брат Максима - промоутер Дмитрий Галкин.

Планов вернуться в Россию у шоумена пока нет. У Галкина на лето запланированы концерты в других странах. Пугачева при этом говорила, что семья вернется в Россию к сентябрю, когда детям нужно будет идти в школу.

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