ООН предупредила о кризисе в 94 странах

Они столкнулись с "идеальным штормом"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил на политическом форуме Экономического и социального совета, что 94 страны мира могут столкнуться с мощным кризисом.

"94 страны с населением до 1,6 млрд человек столкнулись с "идеальным штормом" - это резкое повышение цен на продовольствие и энергию, отсутствие доступа к финансированию", - цитирует генсека ТАСС.

По словам Гуттериша, существует реальный риск многочисленных очагов голода в этом году, "а следующий год будет еще хуже".

Как уточнил генсек ООН, развивающимся странам не хватает 1,2 триллиона долларов в год, чтобы заполнить бреши в системах соцзащиты.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"