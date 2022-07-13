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ООН предупредила о кризисе в 94 странах

17:20
  • среда
  • 13 июля 2022

Они столкнулись с "идеальным штормом"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил на политическом форуме Экономического и социального совета, что 94 страны мира могут столкнуться с мощным кризисом.

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"94 страны с населением до 1,6 млрд человек столкнулись с "идеальным штормом" - это резкое повышение цен на продовольствие и энергию, отсутствие доступа к финансированию", - цитирует генсека ТАСС.

По словам Гуттериша, существует реальный риск многочисленных очагов голода в этом году, "а следующий год будет еще хуже".

Как уточнил генсек ООН, развивающимся странам не хватает 1,2 триллиона долларов в год, чтобы заполнить бреши в системах соцзащиты.

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