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Захарова после слов Блинкена "пошла за медицинской энциклопедией"

17:44
  • среда
  • 13 июля 2022

США считают, что Россия "насильно удерживает на своей территории до 1,6 млн украинских граждан"

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия "насильно удерживает на своей территории до 1,6 млн украинских граждан, у которых забрали паспорта и выдали российские документы".

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На слова главы Госдепа отреагировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Пошла за медицинской энциклопедией. Такой случай должен быть где-то описан", - написала она в Telegram.

По последним данным, в Россию с территории Украины и из Донбасса прибыло более 2,5 млн беженцев.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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